Leí el artículo periodístico en su día, sobre la celebración del partido político VOX el día de la Constitución, en Barcelona, y la presencia de ultras que nada tenían que ver con esa celebración respecto del partido político citado, una docena se decía en el artículo, que a su vez explicaba que lanzaron proclamas a favor del franquismo y levantaron el brazo con la palma de la mano hacia abajo (signo del fascio romano), sonando a su vez el himno nacional.

Pero personalmente pienso que la vara de medir se suscita, cuando los Mozos de Escuadra intentan averiguar si hubo delito de odio, aunque nada se dijo después sobre este tema. Y creo sí existe sí, delito de odio el de los independentistas contra constitucionalistas, en la calle, en el trabajo, en diversos ambientes, que cortan carreteras dañando a aquellos que quieren seguir trabajando, queman objetos de titularidad pública, arrasan comercios privados y los desvalijan, y entonces los podemitas independentistas levantan también el brazo, pero con el puño cerrado de señalización comunista. ¿Y en estas varias acciones, no hay delito de odio? ¿Y las pasadas protestas violentas por el delincuente Hasel?

Ya que en la libertad de expresión no cabe la injuria. La libertad de expresión termina donde empieza la de los demás y sin ofender. Pienso que los mozos de Escuadra deben medir con el mismo rasero a todos y no hacer distingos con otros, que estos incluso les insultan, les apedrean y les intentaron quemar, vivos como lo intentaron, dentro de la furgoneta policial. Y también, hay que considerar, que hace algún tiempo, en Vallecas y ante un mitin de Abascal, hubo otra vez tirada de piedras, palos, adoquines, y a su vez necesarias cargas policiales. Esto no parece ser una democracia, donde la ideología del comunismo va rampante por la vida y los demás son apedreados porque a ellos no les gusta la democracia desde otro punto de vista, solo quieren la de ellos. Así es la vida.