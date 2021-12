Se nos está yendo de las manos, la presión de las empresas por recuperar parte de sus ganancias pérdidas durante la pandemia, el encarecimiento de la luz y el petróleo están impulsando subidas drásticas. Esto sumado a campañas agresivas​ de venta están haciendo que tengamos que estar en guardia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para no comprar a consumir algo que no necesitas. Se ha perdido todo tipo de moral para la venta, de ayudar al consumidor a obtener algo que realmente necesita o está buscando.

Lo veo todos los días en grandes superficies, en gasolineras, en correos, en internet, en radio, por teléfono. Esta presión de venta que algunos creerán necesaria para la economía, no es más que pan para hoy y hambre para mañana. Las nuevas generaciones consumen sí, pero consumen lo que necesitan o compran artículos de segunda mano en nuevas plataformas de internet o pequeños comercios.

En mi opinión, más de la mitad de artículos que tenemos en nuestros hogares no nos hacen falta. Son caprichos comprados con los ojos en campañas de publicidad o para aparentar delante de nuestra gente. Cuantas veces un amigo o familiar se está quejando de los precios diarios, pero se ha comprado una pala de pádel premium porque se ha aburrido de la anterior sin estar estropeada.

He sido comercial durante más de 15 años y he visto como se aprovecha cualquier despiste o cualquier persona vulnerable para vender artículos o extras no necesarios. ¿Dónde está nuestra moral? ¿Todo vale para ganar comisiones? Las personas mayores están en ese punto de mira de los vendedores, hay que estar muy alerta para no comprar algo que no necesites o no quieras comprar. Las empresas son conscientes y participes de esto y lo aplauden e incentivan con tal de llenar sus arcas - Parece que todo vale en esta sociedad.