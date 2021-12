“Es que tenemos ganas de vernos” decía recientemente una presentadora de TV para tratar de justificar las aglomeraciones que se prevén en las próximas comidas de empresa y fiestas de Navidad. Y sí, las tenemos. Yo misma había hecho planes con mi familia para el próximo puente y para la Nochevieja que (¡cómo no!) incluían a mi padre, de 85 años de edad, hasta que el Covid se cruzó en nuestro camino… Y las cifras se convirtieron en personas. Personas con las que yo también tenía ganas de estar y nunca hubiera querido ver como lo he hecho estos días, inmovilizado en una cama, dependiente de una máquina que le aportara el poco oxígeno que le llegaba a los pulmones y luchando hasta el último momento por mantener una vida que ya nunca tendrá. Por eso, escribo estas palabras desde el corazón y no desde el reproche, pidiendo cautela para tratar de evitar este sufrimiento a quien las lea y para tratar de dar algún sentido a su muerte. Descansa en paz, papá.