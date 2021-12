El ministro Escrivá asegura que es "absolutamente falso" que vaya a haber un recorte en las pensiones.

Solo con esta afirmación ya es para echarse a temblar, como cuando sale un presidente de un club de fútbol a confirmar a un entrenador que está en la cuerda floja.

El responsable de la Seguridad Social, el señor Escrivà no es de fiar, de nuevo ha reiterado que no hay ningún nuevo acuerdo con Bruselas sobre el periodo para calcular la pensión, como reflejan los documentos de meses pasados. Como si no tuviéramos bastante con la ley actual que nos aboca a trabajar hasta los 67 años, algo inhumano que solo pueden realizar los “trabajadores” del mundo empresarial o político, ya que estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo ser directivo o diputado que un obrero que debe subirse a un andamio con casi 70 años.

El debate sobre el periodo de cómputo se negociará en 2022 con los agentes sociales. Los sindicatos han advertido ya que no tolerarán "recortes" en las pensiones, que esa es otra, ¿qué sindicatos? Los dos de siempre, CCOO i UGT, estómagos agradecidos del sistema bipartidista español.

Parece mentira que el gobierno más progresista de la historia, como se autodenominan, este realizando estas políticas de austericidio con la población más débil y que más se merece una jubilación digna.