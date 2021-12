Es el título del libro escrito magistralmente por el Juez Joaquín Bosch, y el Director de elDiario.es, Ignacio Escolar, después de leer tal libro, puedo ahora entender lo que está pasando en nuestra justicia española, apercibida por el Consejo de Estado Europeo, por no tener mecanismos imparciales en la elección de los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, cómo del Supremo, ya que para llegar a esas Instituciones, solo puedes llegar a través de la mano de un partido político, como hace poco ocurrió, en la renovación del Constitucional, que después de dos años caducado, finalmente no llegaron los mejores como quieren hacer creer a la ciudadanía, haciendo el paripé de convocar unas vacantes, en la que participan los jueces que tienen esos méritos, que llegan a Madrid con dietas pagadas por todos nosotros; descaradamente el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo y cada uno propuso dos nombres, que no eran por cierto los más adecuados, por su vinculación con dichos partidos, es decir que fue una imposición y no un concurso de méritos como sí ocurre en el resto de países europeos

Por tanto como va a consentir el PP renovar el CGPJ, caducado hace tres años, cuando tienen pendientes tantos casos. El libro explica claramente como los distintos partidos políticos tienen mecanismos directos para influir en los nombramientos y en los premios o castigos a los jueces con maniobras ocultas que influyen en la elección de los jueces que se van a ocupar de investigar y sentenciar los casos más sensibles, como el caso Gurtel o el caso Kitchen, que aborda el tema de la corrupción y la obstrucción a la justicia para proteger a la cúpula del PP; o el uso de la justicia en el conflicto catalán; o los abusos que está cometiendo la banca contra los usuarios en el tema de la reclamación de cláusulas abusivas de las hipotecas, etc… También hay que decir que hay miles de jueces de primera instancia, que han accedido por unas duras oposiciones, y que con muy pocos medios han abordado temas complicados y han aplicado la ley sin ninguna influencia política, como son por ejemplo el tema de los juzgados de violencia de genero. En definitiva, la ciudadanía no debería consentir el descredito que tiene nuestra justicia en las altas instituciones, tan cuestionada y apercibida por la UE. Hay que exigir una verdadera separación de poderes para que no ocurra como el caso del Rey Juan Carlos, quien decía que la justicia era igual para todos, pero se ha demostrado qué si no llega a ser por la justicia de Suiza, no nos enteramos de todas las cuentas millonarias que ha ocultado a la hacienda española y que pronto quedará archivada sin consecuencias, lo mismo que cualquiera de nosotros que defraudará a la hacienda, ya estaba pillado desde el minuto uno.