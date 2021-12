Desde hace nueve años me acompañas, a veces no me dejas disfrutar como lo haría una chica de 24 años. ¿Por qué llegaste a mi vida? Necesito que me des una sola explicación.

No puedo saborear una pizza, hamburguesa o algún tipo de frito, sin que después me hagas ir al baño. ¿Te va bien que esté a dieta constantemente? Desde que como arroz blanco, pechuga o pescado todo te parece bien, ya que no me castigas tan frecuentemente con dolores de barriga, hinchazón, gases o diarrea. Querido colon irritable, aléjate de mí. Vamos a cumplir una década, creo que lo nuestro tiene que llegar hasta aquí, déjame disfrutar comiendo lo que quiera sin tener que preocuparme del lugar o de lo que voy a hacer posteriormente, por miedo a que aparezcas. Es un sinvivir, me haces estar frustrada y todavía más, después de conocer qué vas a permanecer junto a mí toda la vida. Por eso mismo, querido colon irritable, vamos a llevarnos bien.