"El otro día recibí un total de diecisiete llamadas por parte de una compañía telefónica que insistía en que no me desvinculara de sus servicios después de una pésima experiencia. Tras explicar los motivos de mi descontento y resaltar varias veces que no me volvieran a llamar, siguieron haciéndolo a lo largo del día con nueve números de teléfono diferentes con tal de que no los identificara. Las llamadas constantes y a todas horas de estas compañías son un fenómeno que, según mi opinión, tenemos demasiado normalizado como sociedad, pero que se acerca claramente al acoso y al hostigamiento. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para defendernos? ¿Dónde queda nuestro derecho a no recibir llamadas no deseadas?"