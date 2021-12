Soy agricultor y cuando voy a adquirir fertilizantes, gasoil o cuando pago la factura eléctrica del riego los precios están cada vez más altos.

Mi cosecha de naranjas no hay quien la quiera y las únicas ofertas que he recibido son de menos de 0,15 euros/kg. Sí, han visto bien, ¡esa miseria tan ridícula!

Somos el único sector que no pone precio a sus productos y que no puede imputarse esas elevaciones de precio de los inputs. Yo cuando voy a comprar un coche o cualquier producto me dicen que se ha encarecido porque las materias primas están muy caras o falta el chip de no sé qué. Con mis productos no puedo subir los precios porque me los dejan de comprar.

Se ha aprobado una Ley de la Cadena Alimentaria para corregir esos abusos, pero yo no me creo nada. Los agricultores seguiremos viviendo en la ruina. ¿Alguien con dos dedos de frente se ha parado a pensar en la importancia de tener un tejido productivo agrario? ¿Queremos que todo nos venga importado?