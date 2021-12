Hasta la fecha conocíamos a Pablo Casado en su voz cadenciosa y ojos apagados, pero no contento con guerrear con Isabel Díaz Ayuso por cualquier cuestión, llega al parlamento y confronta con Pedro Sánchez: ¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma alguna responsabilidad? Para entablar pelea, igual le da cualquier tema. El PP de Casado abre de nuevo el melón acusando a Sánchez de abandonar al niño de Canet que pide más horas en castellano. Le espeta eso de: ¿qué coño tiene que pasar para que asuma alguna responsabilidad? Al parecer, los líderes de la oposición se muestran proclives a utilizar palabras mal sonantes o inapropiadas según dónde son emitidas.

Para Pablo Casado y su PP, el presidente del Gobierno merece que se eleve el tono de voz en su contra, recordándole sus responsabilidades por la pandemia, el IPC y el castellano en la escuela catalana. Vamos, que es más fácil criticar al Gobierno, que arrimar el hombro y aportar soluciones. En el PP de Casado no existe espíritu de paz y concordia navideña. Hay que seguir dando leña como desde el inicio de la legislatura, se da y aquí no pasa nada. Las retahílas de reproches al Gobierno no cesan, e insiste en que se aplique el trámite del artículo 155 en Cataluña, caso de que el Govern no imparta el 25% de clases en valenciano. De ahí a enviar al ejército para aplastar cualquier negativa, queda cercana.

Y si faltaba alguien en el lío, Ayuso ofrece Madrid para escolarizar a los que no puedan estudiar en español. ¡Pobre gente Casado y Ayuso, que se agarran a cualquier tema polemista para limpiar su conciencia llena de polvo de culpabilidad! Se deslizan hacia lo tétrico, sin darse cuenta que a su derecha hay fuerzas superiores en su oscuridad. El lenguaje de Casado es opaco, oscuro de solemnidad.