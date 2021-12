No veo la televisión de noche, prefiero leer, y, por tanto, ni sabía que Verónica Forqué había participado en Masterchef. Leo ahora que en las redes sociales la llamaron enferma mental, loca, pidiéndole que se pusiera una camisa de fuerza.

Es obvio que nadie se suicida por estos comentarios, pero estaremos de acuerdo que, si tienes una depresión, no ayudan.

¿Estarán contentos estos odiadores (me resisto a decir una palabra en inglés cuándo existe en castellano), que escriben con seudónimo y faltas de ortografía aberrantes, con la muerte de esta actriz? ¿Verdad que no? Por favor, os pediría que antes de hacer un comentario despectivo, que queda escrito para siempre, lo pensaráis dos veces. Porque la libertad de expresión no es sinónimo de "todo vale".

Y esto es también aplicable a los políticos de todos los partidos. Como explico Antonio García Miralles en el Club Información, "hay que bajar el tono y guardar respeto al adversario, no puede ser el que la diga más gorda gane".