La noticia de que la fiscalía suiza archiva la investigación sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí aparecida en el día de hoy no me ha pillado, en absoluto, por sorpresa. El primer fiscal de Ginebra, señor Bertossa, así lo ha decidido. El emérito. fiel seguidor en sus, supuestamente, correrías amorosas por territorio nacional e internacional con las damas que caían enamoradas de sus cualidades amatorias y crematísticas, entre otras tantas, saldrá de rositas, como va siendo habitual por ser “vos quien sois”, más bien pronto que tarde y gracias a esa justicia, en minúscula, que campea en nuestro suelo patrio y por doquier a pesar de las ya tan famosas palabras de “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir” pero le faltó decir, con esa cara de hombre bueno y campechano: ”Hasta la próxima ocasión”, como así parece que ha sido.

Regresará a España, lo declararán inocente, le devolverán sus títulos, lo adorarán, amarán y, los más críticos lo perdonarán porque los “monárquicos de toda la vida” seguirán creyendo en sus reales altezas, aunque volverá a intentarlo para poder poner una y otra vez su pica en Flandes, aunque no siga tan afilada como en sus mejores tiempos. Nunca he creído en la monarquía y, con la que nos ha tocado en suerte, menos aún, pero seguiré luchando con las armas que me da la ley para poder lograr la implantación de la tan ansiada y querida por y para mi, tercera República.