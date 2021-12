No quiero centrarme ni en el rey emérito, ni en empresarios ni en ciudadanos de a pie, sino en políticos, sus cargos elegidos a dedo y los altísimos funcionarios de las diferentes administraciones públicas.

A tal caso me voy a referir a un delito que no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, aunque si está estipulado en otros países. Me refiero al ‘enriquecimiento Ilícito’ que a este propósito podríamos definir sucintamente en: el delito que consiste en el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado.

Pongamos, un ejemplo, sencillo pero práctico:

Imaginen a un concejal, electo durante 4 años, y al inicio de su mandato su patrimonio neto es de 1 millón de euros y su trabajo de concejal es remunerado con 5.000 €/mes (o sea unos 60.000 €/año), y resulta que al final de su mandato su patrimonio neto es de 8-9 o 10 millones de euros. Alguno pensará, quizá tenía una empresa que le ha ido extraordinariamente bien, o tenía unos solares que han sido recalificados, o le ha tocado la lotería. Bien, les recuerdo la premisa del delito ‘sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones no puedan ser razonablemente justificados’.

Si ha habido justificación razonable no hay delito, si no puede hay delito, si puede, pero la justificación es ilegal, ya existen otros delitos que sí están recogidos en nuestro ordenamiento como el cohecho, tráfico de influencias, malversación, omisión de perseguir delitos, etcétera.

Pero, señores/as: ¿A quiénes les interesa que no se incluya el delito de ‘Enriquecimiento Ilícito’ en nuestro código penal? ¡Exacto! A los políticos, sus asesores y a los altísimos funcionarios de todas las administraciones públicas.