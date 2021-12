Bueno el número dos, aparte del SARS2; camuflado como COVID19, por eso de no pensar que no hay dos sin tres, como el 1,2,3 responda otra vez; ya tenemos bastante con el Ómicron, que me suena a Transformers, esa película de vehículos que se transforman. Pues bien tenemos dos reyes, dos reinas, dos cámaras, dos equipos de futbol en Alicante, que bien podían fundirse en una Unión Deportiva Hércules de Alicante, pero claro sobraría un capo. A quien elegimos, a estas alturas está claro es una condición cívica que desaparezca; eso si agradeciendo los servicios prestados.

Bueno, me voy a centrar en la política. Con la Segunda República que está claro que el medievo no es lo mío, por tanto, ni coronas, ni cirios. Solo teníamos una cámara, nada de Alta, ¡que clasista! y cámara Baja; como de clase baja. Un país de la Europa pobre y con dos cámaras, ¡NO! Nada el Congreso o Cámara de Diputados y punto. Saben cuánto nos cuesta un senador, si 90.000 €/anuales y no digo el presidente de la Cámara Alta; me suena a los patricios romanos o la cámara de los lores; ¡otra vez el clasismo!: 214.158,14 €/anuales. ¿Para qué sirve el Senado?, simple y llanamente para retrasar las Leyes; los Presupuesto del 2.022, son un ejemplo. El absentismo en la Cámara es patente en todas las tomas de las televisiones; salvo claro cuando hay función de votación. En Alemania el edificio llamado; El Bundestag, es un precioso edificio por fuera y dentro con asientos espartanos; como los de nuestros ambulatorios. El edificio sirve para el Congreso y el Senado. Si los elegidos faltan; no cobran, si enferman; solo el 50% y si faltan reiteradamente, ¡tarjeta roja!, ya que es un fraude al electorado. “Bien podíamos copiar de ellos”.