Han pasado más de 20 años desde que me jubilé como directivo bancario, a pesar del tiempo trascurrido yo seguía pensado que sabía mucho de banca y que no había nada nuevo, que todo seguía igual, pero algo camuflado para que la clientela no lo advirtiera. Que equivocado estaba, y si a mí me engañan que no harán con los demás.

Hace unos días estuve en una oficina bancaria y me encontré en la cola a un matrimonio que estaba enfadadísimo, los conocía de mi época en activo por tener más de seis cifras de depósitos, tenían que volver a hacer cola y sacar un número y hacer turno para ser atendidos. Yo estaba también haciendo cola cuando me llamó la atención que un gestor del banco se dirigió a una pareja joven y les dijo que pasaran a un despacho donde les atendió, una vez terminé mi gestión me esperé a que saliera la pareja joven y como les conocía me dirigí a ellos: “ Que categoría, os atienden en despacho”, “Si, es que venimos a pedir un crédito personal”, “ Supongo que tenéis las nóminas domiciliadas “, “Si”, y “ también tenéis una tarjeta cada uno”, “Si, y ahora nos van a hacer un seguro de vida”, “muy bien, enhorabuena seguro que os dan el préstamo y barato al 6%”. “Eso espéranos “. La banca siempre ha sido la representación más clara del capitalismo y sin embargo ahora ya ves: el rico a la cola y el pobre al despacho.