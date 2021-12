Otro año más con los desbordamientos del río Ebro y España cada vez, más desertizada, todas esas aguas que tanto daño hacen a las personas y a la agricultura y que se pierden, etcétera y los políticos que no quieran comenzar con la construcción de canales y embalses, para " llevar el agua de donde sobra a donde falta". Sin embargo, hacen plantas desalinizadoras que, a los veinte años, son inservibles y dejan aún más desertizadas las zonas, trasvases que se rompen y además sirven para crear la discordia entre sus usuarios, es una lástima que desde que, en el siglo XIX, con el canal de Castilla y que dejó de funcionar en el año 1959, no se haya hecho nada al respecto...

Hace poco se celebraron en Alicante, unas jornadas sobre el agua. ¿Para qué? Dice el dicho: "Pan para hoy y hambre para mañana", pero vamos a ver, si se hizo la faraónica estructura, del AVE, con todo lo que conlleva, puentes, túneles, desmontes, expropiaciones, etcétera. ¿Por qué no se pueden construir estos canales?

Había un plan hidrográfico y con la ayuda de Europa para construirlo, pero un Gobierno lo rechazó, los políticos, parece ser, que quieren obras a corto plazo, para vanagloriarse ellos. ¿Será que tendremos que esperar a que vuelvan civilizaciones como los árabes y romanos, que construyeron, acueductos, canales, embalses, etcétera? ¡Vaya una herencia catastrófica que van a dejar los políticos a futuras generaciones, con estas chapuzas ¡Los unos porque no hacen nada al respecto y los otros, porque no lo reclaman! También en mi opinión particular, "los medios", podrían presionar para solventar este problema, porque un servidor, y modestia aparte, lo ha reclamado por los diferentes medios, sin nunca obtener ni tan siquiera una respuesta, claro está que uno solo, poco puede hacer, pero bueno, escribir estas líneas me sirven de desahogo y me quedo bien, ¿y ustedes señores conciudadanos?