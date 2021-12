Digo que es famosa por su referencia de altura de España, nivel del mar, y por su clima que hace que venga el turismo. Tanto es así que fui a disfrutar dando un paseo por la ciudad. Empecé por Eusebio Sempere, inicié el recorrido y veo cómo adornan la ciudad, en la acera coincidente con el nº 16, había un adorno precioso, un agujero, dicen que lleva desde octubre, en el suelo, por rotura de una trapa y que la han adornado con un trozo de tubería y que sirve para taparlo. ¡Qué cantidad de cucarachas salen! Seguimos y llegamos al puerto, qué maravilla para el turismo, hay que reconocerlo, es original porque tapan medio lateral del mismo con obras, ahora lógicamente porque son unas fechas que la gente no sale, seguimos y aparecemos en el Postiguet, observamos bicicletas circulando y varias personas con perros por la arena y creo que vi un cartel de prohibido bicicletas y perros en la arena, sin problema, no hay policías pues deben necesitarlos en otros sitios y claro como la playa no es un sitio significativo en Alicante, pues nada. Mirando lo bonita que es esta playa veo que una persona cae al suelo debido a que ha chocado con los ladrillos que hay, en cantidad, levantados y como final deseando orinar se observa que han creado un, procurando siempre para atraer al turismo, un urinario público al final de la playa en las rocas donde se realizan las necesidades, lógicamente es más bonito mirando al mar ya que no hay ninguno abierto, creo es un gran atractivo para el turismo y sobre todo para los alicantinos

Sigamos así Alicante es la millor terreta...