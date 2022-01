La democracia es promover la participación de los ciudadanos en la preparación y elaboración de las leyes. La referida participación, esencial en las democracias modernas, únicamente puede burlarse recurriendo a la figura del Real Decreto-ley. Pues bien, Sánchez ha cercenado dicha participación en 114 ocasiones. En 2021, Sánchez refrendó treinta y dos decretazos; en 2020, refrendó treinta y nueve decretazos; en 2019, con su Gabinete durante nueve meses "en funciones" (es decir, sin la confianza del Congreso de los Diputados), firmó dieciocho decretazos; y en 2018, veinticinco "decretazos". Y todavía dice el doctor Sánchez que nuestra democracia es cada vez más fuerte. Será su democracia de 22 ministros, un doctorado de corta y pega, una cátedra para su mujer (que no es ni licenciada), 114 decretazos, y de vacaciones siempre a destiempo, en Falcon y con amigos de gañote en los palacetes del Estado. Será su particular democracia sanchista; una democracia tan desquiciada y absurda que, con un par, condecora a un exministro por sus grandes servicios a España en los ¡¡¡seis días!!! que fue ministro de Cultura, el sr Huerta. Creo que el exministro don Màxim Huerta habrá dicho lo que Di Stefano cuando le daban un premio que creía injusto: "No me lo merezco, pero lo trinco". Y hará bien. La exministra Montón, también.