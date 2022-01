Propósitos renovados porque se repiten de año en año. No suelen ser nuevos los propósitos en el año nuevo. Muchos se suelen arrastrar de un año a otro y a otro y a otro… El cambio de año nos permite tener la sensación de volver a empezar, de tener una nueva oportunidad para mejorar, de confiar en que aquello que queremos cambiar puede darse. Con las 12 uvas y su correspondiente campanada la tradición indica que hay que pedir un deseo o formular un propósito. Cosa complicada con la parafernalia del comerlas, reír y culminar con los brindis y abrazos. Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata de un objetivo que se pretende alcanzar. ¿Pero, existen? ¿Se conocen casos reales de personas que los llevan adelante? El asunto es que, factibles o no, supongan una motivación extra para empezar el año aunque no se cumplan. Eso casi que da lo mismo, lo importante es tenerlos. Quien no los tiene no conoce la satisfacción de verlos cumplidos durante el nuevo año, o no disfruta de la frustración de no haberlos podido cumplir. Pongamos la vida espiritual, la familia, la salud y el trabajo en unos planos más elevados y repasemos con humor una pequeña lista de posibles propósitos más de a pie: Ahorrar para un viaje interesante o para cosas necesarias. Hacer más deporte. Leer más libros. Escribir al menos un blog. Quedar más a menudo con amigos. Usar menos el móvil. Dejar de tomarse algunas cosas de manera personal. Pasear más, tanto en la ciudad como en la naturaleza. No buscar excusas. Salir más a menudo de las zonas de confort. Apreciar más lo que se tiene. Ser un mejor ejemplo para los nos rodean. Sonreír más y quejarse menos. Ser un poco más optimistas y solidarios. No culpar a la falta de tiempo. Implicarse en algunas cuestiones de ciudadanía para ayudar a hacer un mundo mejor. Aprender a cocinar más o menos recetas. Y dejar de aumentar la lista de buenos propósitos que, generalmente, se van a cumplir a medias. ¿Sí o no? Feliz y venturoso 2022.