Escuchando el concierto de año nuevo, el de la Filarmónica de Viena, he estado pensado que felicitamos a quienes nos rodean, o tenemos alguna relación amistosa, incluso esporádica, también a nuestros seres queridos y recordamos a todos los ausentes, y :procuramos tener algo de felicidad en nuestro estado interior, que depende siempre el como experimentemos e interpretemos el mundo que nos rodea; nos perturba nuestro estado de paz interior, aquello que nos afecta, como en esta pandemia, que se ha llevado a seres queridos de personas amigas conocidas; aunque frente a este estado deplorable de los fallecimientos, intentamos en el duelo y el dolor de la despedida, buscar un estado nuevo, en un intento difícil de llegar, a una situación de mejora interna. La felicidad es un estado interior, no un suceso exterior. Le Rochefoucauld dijo: "Nuestra felicidad no se encuentra en las cosas, sino en la valoración que hacemos de ellas".