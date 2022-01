Así se podía denominar la intención de su periódico al difundir dos veces una carta de los lectores titulada “Màxim Huerta, la democracia del Doctor Sánchez”, publicada por Ustedes el día 31 de diciembre pasado y de nuevo con fecha de hoy, 4 de enero. O carecen de lectores escribientes o les ha gustado tanto la misiva que no han resistido la tentación de republicarla.

La gran contradicción de la carta que les dirige el Señor Gardón es que critica al presidente, al gobierno y sus decretos-leyes como sinónimo de falta de legitimidad democrática. Esa vieja cantinela de la derecha que sigue considerando al Señor Sánchez y su gobierno como ilegítimo por no sé qué cuestiones, quizás porque no le votaron “las gentes de bien”. Todos los ciudadanos elegimos a los parlamentarios que a su vez votan al presidente, el cual, formaliza su gobierno a su elección según las premisas de su propio programa electoral. Las propuestas de cualquier gobierno vía decreto-ley se suelen refrendar como leyes, salvo contadas ocasiones. Tengo entendido que desde el primer gobierno de Adolfo Suárez -con gran cantidad de decretos debido a la incipiente democracia- hasta nuestros días, se pueden contar con los dedos de una mano los que ha rechazado el propio parlamento.

Las medio verdades, que no dejan de ser distorsiones de una realidad -y que nos presenta el Señor Gardón- hacen referencia al abuso del decreto-ley por parte del actual Gobierno, o de los transitorios de Pedro Sánchez pero sagazmente -es un decir- el olvidadizo escribiente ignora que en los dos años de esta legislatura, tanto el presidente como sus ministros se han enfrentado a situaciones sociales y sanitarias desconocidas hasta la fecha como la pandemia, la Dana, inundaciones, volcanes y otras debacles que -por necesidades y urgencias- requieren medidas gubernamentales vía decreto. También reconocer que decretos-leyes como la subida del SMI o de las pensiones según el IPC ambas apoyadas por mayoría en el parlamento o el nuevo decreto sobre la modificación de la reforma laboral, que seguro que también es apoyada mayoritariamente por el parlamento, son reformas que todos los ciudadanos consideramos acertada. …¿O no?

Su información, por demás muy interesante sobre los decretos, sería más convincente y amplia si nos hubiera contado que en períodos mas placidos como fueron los de los gobiernos de Aznar se publicaron en el BOE 127 decretos-leyes o que Rajoy en una sola legislatura firmó 73 decretos y no pasa nada pues como digo, serán filtrados más adelante en el parlamento y cierto es que muchos de ellos se convierten en leyes. No tenga miedo, Señor Gardón, siempre se podrán enmendar o derogar en futuros gobiernos como ya anticipa la oposición, incluyendo leyes de amplia acogida actual en la Casa Común de la ciudadanía.

Lo ignominioso de su misiva y que cualquier ombudsman de periódicos serios haciéndose eco de las quejas de algún lector hubiera puesto en cuarentena es su pertinaz mezquindad al referirse al presidente o a su cónyuge en los términos en que lo hace, sin pruebas, criticando sus expedientes académicos, ya sobradamente analizados por el periodismo serio pero que este diario le permite difundir. Entiendo que está Usted hiperventilado pero esto es un diario no un encuentro televisivo de charlatanes u opinadores de todo. Con el chascarrillo del “doctor Sánchez” o el grado en márquetin de la Señora Gómez que Usted desdeña lo que hace, más que criticar al gobierno, es minusvalorar los estudios académicos de decenas de miles de ciudadanos, orgullosos de sus titulaciones.

Del resto de su misiva, Usted mismo; ya sé que los que no somos “gente de bien” no podemos viajar en el Falcon, aunque seamos presidentes del gobierno y no sé cuantas más ocurrencias, con todos mis respetos.