Parece que fue ayer cuando nuestro mundo se levantó pálido y ojeroso e, incrédulos observamos el asalto del Capitolio por una muchedumbre, jauría humana arengada por Donald Trump, y del cual se celebra su primer aniversario. En esa disparatada locura, murieron cinco personas, resultando heridas más de un centenar, y pese a la barbarie, Trump no aceptó perder aquellas elecciones que auparon a Joe Biden a la Casa Blanca. Hoy, el presidente Biden sigue responsabilizando del ataque al Capitolio, a Trump y toda esa chusma de la América profunda y más ultra y conservadora que, sin duda espoleada por esa red de mentiras acerca de las elecciones presidenciales del año 2020, dieron lugar a aquel grotesco asalto.

Trump no sólo fue mal presidente, también un pésimo perdedor, de lo peor que uno puede echarse a la cara. Su ego elongado le llevaría a no aceptar que perdió las elecciones, dejando atrás el país y cuantos valores democráticos se contemplaban. Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. Antes de aquel asalto, Trump alentó a sus seguidores a marchar y luchar para que no se refrendara el resultado electoral. Pero el mundo libre en democracia, no permitiría que se subvirtiesen aquellas elecciones ganadas limpiamente por Biden. Nadie podía desobedecer la Ley por no ser el ganador. Y toda esa locura de Trump sin una sola prueba concluyente de amaño. Con Trump, la democracia americana estaba en juego, y saldría Biden al rescate: defenderé esta nación. No dejaré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia.

En palabras de Trump, se salieron con la suya y están destruyendo nuestro país, un discurso muy similar al que lleva expresando el PP acerca del Gobierno de España. En fin, maldito primer aniversario.