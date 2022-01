Diu el bisbe de Tenerife que l’homosexualitat és un pecat. I la compara, perquè pareix que no té prou amb semblant barbaritat, amb l’alcoholisme. Quin despropòsit! Al meu parer, aquest senyor és un destrellatat. I un hipòcrita. I un ridícul, perquè estem en el segle XXI, vivim en una societat moderna i avançada i a ningú li importa la condició sexual dels altres, només a ell, o a ells. Afortunadament, no ofén qui vol, sinó qui pot. Amb quin dret es creu per a fer aquestes declaracions tan infames? Es considera fora de la llei? Espere que la fiscalia canària actue d’ofici immediatament i denuncie aquest prelat per un delicte d’odi.

Sembla que monsenyor Bernardo Álvarez desconeix que mai una condició sexual pot ser un pecat. Mai. Ser homosexual no és cap pecat capital com ell pensa. Ací l’únic pecat mortal que hi ha és l’homofòbia d’aquest personatge retrògrad eixit de les cavernes i dels seus acòlits. I també ho és, per descomptat, la pederastia, els abusos sexuals a xiquets i xiquetes comesos per molts religiosos pels segles dels segles i que l’Església catòlica amaga i encobreix. Pecat és no pagar l’IBI com fa tota la ciutadania religiosament, mai millor dit. I pecat és també colar-se i vacunar-se de la COVID abans que li tocara, com va fer ell l’any passat quan va enganyar les autoritats sanitàries de l’illa i va al·legar que vivia en una residència en la qual ni tan sols tenia contacte amb els interns. Mossén, és que mentir no és pecat?

Com sempre, i una vegada més, parla qui més ha de callar. I, a més, ho fa per a mesclar ous amb caragols, així que seria molt millor no dir tantes bajanades públicament. Un consell, pare: boca muda mai no és batuda. Estic convençut que el déu que ell representa no faria una afirmació tan forassenyada per una simple raó: perquè som persones, sense distinció de cap mena, i punt. En tot cas, l’aberració és ell, que té un pensament carpetovetònic, anacrònic, desviat i patològic. Amén.