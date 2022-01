Está claro que una de las épocas en la que más nos hemos estresado, es la época estudiantil. Desde nuestro primer examen hasta el que nos permitirá ser algo en la vida. A lo largo de nuestra vida hemos pasado por exámenes que puede que no nos importen mucho, pero cuando es crucial para nuestro informe estudiantil, sudamos la gota gorda. Muchos vais a decir que no os pasa nada de esto y que vais relajados a los exámenes. ¡Tonterías! Puede que no lo mostréis, pero en el fondo vosotros tenéis el mismo miedo que nosotros a fallar, solo que ellos intentan reflejar seguridad para que no aparenten presión y temor y de esa forma mostrar a la gente una imagen de alguien preparado y listo para lo que está a punto de someterse. Bueno, pero para toda la gente que es "normal" sé lo mal que se pasa los últimos cinco minutos antes del examen, en los cuales ves a todos tus compañeros repasando, sufriendo, y tú en ese momento te replanteas una cosa. ¿De verdad sirve de algo? Déjame decirte que sí, científicos de la Universidad de Bristol (U.K.) descubrieron que las hormonas que se producen cuando estamos estresados causan cambios en las células de nuestro cerebro y a su vez permite guardar los recuerdos de una manera más eficaz. Así que cuando veas a tus compañeros repasando agobiados a punto de hacer el examen no dudes en hacerlo porque te puede ayudar a superar exámenes importantes.