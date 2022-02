El colegio Santísima Faz te escribe esta carta para darte las gracias por tu dedicación y para desearte una feliz jubilación.

Has sido nuestro director, el primero y el único y para nosotros/as has sido ejemplar.

Después de todos estos años, podemos afirmar que nos has enseñado mucho. Nos has transmitido conocimientos, valores y te has preocupado por nuestras habilidades y competencias tecnológicas; lo que te agradecemos enormemente.

Siempre lo hemos pasado genial en tus clases. Para nosotros/as eres un maestro muy divertido, gracioso, amable, generoso y un gran etcétera. Nos has regalado muchas risas.

También te agradecemos todos los juegos y materiales con los que hemos aprendido, ¡nos ha encantado crear con lego y experimentar con robótica!

Gracias por creer en nosotros/as, por darnos tu confianza y valorarnos como somos. Gracias por esforzarte buscando siempre lo mejor para el colegio y acompañarnos siempre que lo hemos necesitado.

Nos has hecho sentir formar parte de una gran familia, sintiéndonos como en casa. Nuestras familias también se sienten acogidas en nuestro colegio, gracias por ayudarlas en todo momento para ellas también eres un gran apoyo. Nunca olvidaremos todo lo que hiciste por nosotros/as durante la cuarentena.

Queremos terminar esta carta agradeciéndote que nos hayas hecho crecer como personas y que te hayas preocupado tanto por nuestro futuro.

Siempre formarás parte de nuestra experiencia en el colegio y te recordaremos con una gran sonrisa.

Te queremos mucho y te echaremos de menos.

¡Hasta siempre!