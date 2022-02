PRA son las siglas de Partido Regionalista Alicantino. El PRA es un partido político que aún no existe, pero cuya fundación es inevitable. Alicante es la primera provincia de España por PIB y población, que no es sede de los organismos de gobierno de una comunidad autónoma. Alicante es referente turístico internacional, cuenta con 7 denominaciones de origen y es la fábrica de calzado de España, pero como la capital de la comunidad autónoma a la que pertenece está en otra provincia, queda relegada al segundo puesto. Los valencianos deciden cómo debemos llamarnos. La inmersión lingüística se dicta desde Valencia y Cataluña. ¿Porque el TRAM no llega a Orihuela o el AVE a Benidorm? Alicante continúa mendigando derechos e infraestructuras a Valencia a pesar de ser la quinta economía de España. En Teruel comenzaron marcando el camino. Si en Castilla y León está la España vaciada, en la Costa Blanca se encuentra la España ignorada y ninguneada. En Teruel, en Burgos, en Ávila, y en otras muchas provincias han dicho basta. ¿Cuándo le tocará a Alicante? Es hora de que la región de las playas infinitas y el sol eterno empiece a mandar también sobre su destino y recursos.