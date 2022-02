Me parece de vergüenza que en este país haya cuatro residencias para ancianos y que tengas que solicitarla con años para ver si el día de mañana tienes un sitio, y esto da mucha pena, porque resulta que los delincuentes que están en las cárceles parecen hoteles de 5 estrellas y para eso sí que hay dinero, pero eso creo que lo hacen los políticos de turno porque piensan que posiblemente alguno entrará en alguna de las cárceles para que estén bien preparadas y con todas las comodidades.

Hace una semana tuvimos que ingresar a un pariente y claro en una residencia privada, con un coste mensual de 2.400 euros más el 10% de IVA, y no entiendo, ya que no se puede ir a una pública. El Estado o la comunidad autónoma no se hace cargo de parte de los pagos, me parece vergonzoso porque estos señores que nos gobiernan por lo que se ve sí que hay dinero pues buenos sueldos se ponen.