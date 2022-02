Con sobrada razón el Gobierno ha instado a las entidades financieras a que faciliten a los mayores un trato personal y menos digitalizado para resolver los asuntos que les afectan, ya que muchos de sus clientes por su avanzada edad o no poseen equipos informáticos o no han adquirido habilidades para operar por Internet. El trato cercano –y humano- que se dispensaba a los mayores en las cajas de ahorros y en los bancos ha desaparecido. Ahora es complicado que nos atiendan, incluso solicitando cita previa.

Tiene razón el Gobierno, pero en algunos casos no se aplica a si mismo esa medida. Veamos. Tengo más de ochenta años. He querido tramitar una modificación en el contrato con mi empleada de hogar por subida de sueldo para lo que me he acercado a la delegación de la Seguridad Social en la calle Mayor donde la di de alta hace nueve años y se me dieron toda clase de facilidades. La respuesta obtenida es que “ha de tramitarse por Internet o por medio de una gestoría”. Y me añade el ordenanza o conserje que regula la entrada: “aquí ya no se hace nada”.

Insto a los organismos públicos a que humanicen la atención a los mayores con trato personal y preferente. No debe marginarse a los que tanto hemos dado a España para que logre un alto nivel de desarrollo. No sólo somos votos.