La reforma laboral ha salido adelante por una votación más ajustada de lo que se esperaba (175 a 174 votos). Esto va a traer más cola que el Benidorm Fest. ¿Qué ha ocurrido? Que el PP quería hacer un “Tamayazo” al gobierno, y para ello, se confabuló con UPN para que sus dos diputados (que el día anterior iban a votar a favor de la reforma), cambiaran su voto justo antes de la votación, y así Pedro Sánchez no hubiera tenido tiempo de buscar nuevos socios. Ese juego sucio e infantil ya lo han hecho más veces. Pero ¡Vaya! Llamémoslo Karma o justicia divina: un diputado del PP el señor Alberto Casero, en una torpeza se confunde de botón y al final sale la reforma por un sólo voto y mete un gol en propia meta a su partido.

El PP en rueda de prensa dice que hubo un error informático. ¿Ahora van a echar la culpa al pobre informático? Si pulsas el botón incorrecto, mala suerte, pero no eches la culpa al empedrado. El Karma le devolvió la jugada a Pablo Casado como un boomerang. Y si la confabulación entre PP y UPN no fuera cierta… ¿Por qué los diputados de Vox y PP aplauden al terminar la votación creyendo que habían ganado ellos? Porque lo sabían de antemano (aunque no contaban con un torpe). Por lo tanto, que no nos cuenten más milongas. Y si están indignados porque aún jugando sucio no han conseguido la victoria… ¡A llorar a la calle de la llorería!