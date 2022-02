Llega el domingo y no fallo con el Diario INFORMACIÓN. Los análisis de Juan R. Gil son hábiles dardos que dan en la diana de la actualidad alicantina, valenciana y nacional. Este certero hombre debería publicar todos los días.

En su análisis del último domingo de enero no puedo estar más de acuerdo. Alicante lleva sin rumbo décadas gracias al pasotismo de los políticos que nos gobiernan. No hay líderes que impulsen una idea de largo recorrido para la ciudad de Alicante. Todos son parches para salir del paso y siempre están en campaña.

Y lo que más me j*** es que sigamos perdiendo oportunidades para una urbe con un potencial inmenso. La parálisis de ciertos proyectos no se entiende.

¿Por qué La Británica sigue estancada?

¿Por qué no se acondicionan las Lagunas de Rabasa para el disfrute público?

¿Por qué se permite que el coche privado esté por todas partes, ya sea en circulación o aparcado, y hasta haya zonas donde no se puede ni hablar del ruido que genera?

¿Por qué si hace un paseo peatonal en la Cantera no se esfuerzan en darle identidad propia? ¿Han visto el Paseo Marítimo de Benidorm o la Corredera de Elche? ¿No sabemos hacerlo mejor? ¿Por qué los futuros parques del Puerto y Central deben tener plusvalías para ejecutarse? ¿Por qué no diseñamos un gran Parque en la Serra Grossa? ¿Por qué no se regenera la chapuza del entorno de la Playa de la Almadraba que tiene los mejores atardeceres de la capital? Las preguntas de siempre sin respuesta en décadas. El desarrollo de cualquiera de estas aspiraciones haría de un municipio la joya de la corona. No es cuestión de dinero, sino de voluntad, valentía y ganas ver más allá de unas elecciones.

En resumidas cuentas, da la sensación de que en muchas ocasiones los poderes públicos solo se apoyan en operaciones privadas que empujen los proyectos públicos. Y así nos va. Las instituciones públicas deben trabajar por ideas de futuro para el bienestar de sus habitantes, no de sus votantes. ¡Qué ganas tengo de enorgullecerme de un alcalde/sa de Alicante!