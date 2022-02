Los videojuegos han resultado ser una de las industrias más grandes del mundo en tan solo 64 años, con juegos muy populares como World of Warcraft, Diablo, Call of Duty. Estos videojuegos han sido creados por Activision-Blizzard quien ha estado envuelta en ciertos escándalos como acoso sexual, abusos, suicidios por maltratos. Todo esto descubierto tras una investigación del estado de California en 2021, que duró 2 años.

Estos incidentes ocurrían generalmente a sus empleadas, que a su vez estaban muy controladas con registros de menstruaciones, relaciones sexuales y un horario donde especificaban todo lo que iban hacer ese día. Las empleadas de Activision-Blizzard tenían la nula posibilidad de ascender y cobraban menos que los hombres que trabajaban en la empresa, quienes pasaban su tiempo de trabajo jugando videojuegos, y no solo eso, sino que estos también bebían en horarios de trabajo, acosaban a las empleadas y hacían chistes salidos de tono. Según la mayoría de las empleadas/empleados catalogaron a Activision-Blizzard como una fraternidad y no como empresa. Se descubrieron agresiones sexuales e intentos por parte de los supervisores de salir con empleadas. Pero esto no solo involucraba a empleados de rango medio, sino que también a los altos directivos, quienes trataron de encubrir el motivo del suicidio de una empleada que habia sido abusada en una fiesta de empresa.

Este año se ha firmado un contrato que se hará efectivo en 2023 en el que Microsoft adquirirá Activision-Blizzard por un valor total de 68.700.000.000€, siendo la mayor compra en la industria de los videojuegos y resultando ser la mejor opción que tenía Activision-Blizzard, teniendo en cuenta la mala recepción de sus videojuegos dados por los escandalos de abusos y acosos en la empresa.

En mi opinión, Microsoft debería renovar los altos cargos, como la junta directiva y los supervisores de Activision-Blizzard por las acusaciones de acoso y abuso relacionadas con estos. Además de eliminar toda connotación machista en la empresa como las diferencias de salario, el impedimiento de ascenso y suprimir todo registro de las intimidades de las mujeres.