Estoy seguro de que el señor o señora al que me refiero hizo lo más productivo para nuestro cuerpo de correos… Pero la institución de 'El Correo' lleva 200-300 años, o más, instaurada, se merece otro respeto.

Me explico. Vivo al lado de la Universidad Miguel Hernández, a menos de 2 kilómetros de la tercera ciudad valenciana, pero algún burócrata incompetente, hace unos diez años, decidió desde su despacho de marfil, iba a eliminar a algunos carteros y que su plan de disminución de costes era perfecto. Seguro que recibió su medalla de marfil eliminando una Institución de hace tres siglos y seguro que por ello recibió un ascenso… ¡Dios sabe dónde se encontrará ahora!

Pues bien, le recordaré a ese burócrata incompetente que no me llegaron los avisos sanitarios, ni los electorales, ni qué sabe qué (no puedo saberlo pues no llega el correo ordinario).

Simplemente quitó este servicio, desde su despacho de marfil, quitando un Derecho de hace 3-4-5 siglos, porque se le ocurrió un día que ahorraba unos funcionarios, un servicio y un coste a la Administración del Estado.

Recuerden, que jamás se me ocurrió que un funcionario trepa e incompetente dejara a un sector de Elche sin correo ordinario, por sus ambiciones políticas sin pensar en el daño causado ni al ciudadano ni a las otras Instituciones.

Solo es un burócrata incompetente, y seguramente enchufado. que decidió que era lo correcto, pues descendían los costes. (Qué fácil, suprimiendo derechos y tirando gente a la calle) y trepando, a hurtadillas, o no tanto, en la escala social.

¿Es posible que estos burócratas incompetentes nos gobiernen sin piedad? ¿Sin sentimientos y simplemente por un asunto crematístico? Desde mi punto de vista… Así es. Triste.