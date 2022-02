Sí, ya sé que se han derramado ríos de tinta, pero me gustaría colaborar derramando una poca más y le concedo al señor ministro toda mi solidaridad en el ejercicio de su ministerio.

Por ello quiero decirles que una macro granja es aquella que cobija más de dos mil cerdos, que cada cerdo entre orines y mierda produce siete kilos al día, que un municipio como Lorca tiene en su término municipal más de millón y medio de dichos animales. Una sencilla operación matemática nos da diez millones de detritus alta mente contaminantes al día. Supongamos que fuese un poco menos y lo dejamos en ocho millones, no sea usted como Casado y diga que carece de importancia.

Los citados animales se pasan la vida en la granja comiendo, engordando y haciendo caquita y pis (menudo pestazo), no me negarán que esa carne producida en ese enfermizo ambiente es de primerísima calidad; además el señor Garzón nunca dijo que no fuese acta para el consumo humano.

También expreso mi total conformidad cuando dice que comemos (de promedio) mucha carne. Recuerdo aquellos triángulos sobre una dieta perfecta, recomendaba dos o tres veces por semana carne e igual, de pescado.

Y para finalizar decirles que este periódico ha dado muy buena información sobre el tema que nos ocupa. A pesar de ello quiero recomendarles la tribuna firmada por Joaquín Rábago, titulada: “La producción industrial de animales para el consumo humano es un vivero de coronavirus” INFORMACIÓN, 2-10 1920. Si puedes, no te la pierdas, te sorprenderá lo certero de la situación que estamos viviendo.