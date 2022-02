Asistimos a la gran ofensiva diplomática, para que no haya guerra ruso-ucraniana; el mandatario ruso Putin dice a través de su embajador que no piensa invadir Ucrania, pero Josep Borrell, - con lógica ciudadana y que todos pensamos- asegura, que "no se mandan 140000 soldados a la frontera a tomar el té". Todos los presidentes europeos y el estadounidense, se preparan para una posible y preocupante confrontación bélica, o bien a una esperanzada desescalada fronteriza entre Ucrania y Rusia. Todos despliegan sus luces diplomáticas y poco a poco, como luciérnagas de la noche, van intentando poner luz de paz, para no enfrascarse en otra contienda mundial. No debemos olvidar, y por otra parte, que el dictador Putin, ya empezó esta problemática con la triste invasión de Crimea, ante la sorpresa del mundo entero; con esto está dicho todo. Ese hombre Putin, se mantiene en el poder, envenenando, matando con armamento, o encarcelando y torturando a cualquier activista, u opositores políticos de su entorno.