Esos que presumen de saber mucho de política, desde hace seis años, no han parado de avisarnos de que el bipartidismo se había acabado, que Podemos y Ciudadanos habían llegado para quedarse y que por lo tanto PP y Psoe tenían que hacérselo mirar. Después de las últimas generales y las autonómicas celebradas podemos apreciar como Ciudadanos está a punto de desaparecer y Podemos solo mantiene ese voto testimonial que siempre ha tenido el PC.

Ahora se olvidan de lo que han estado diciendo y se dedican a avisarnos del peligro de VOX, un partido de ultraderecha que puede cargarse la democracia. Yo pienso que se equivocan, VOX no es un partido de ultraderecha es un partido de derecha extrema y en absoluto se va a cargar la democracia y hasta es posible que la mejore en algo. ¿Por qué en lugar de preocuparnos por la llegada de Vox no nos preocupamos por saber cuáles son las razones que llevan a tantos españoles a votarles? Yo creo que Vox es un partido que no podría gobernar España, su política social y económica es incompatible con un país puntero de la UE, pero eso no quiere decir que en algún tema puntual tenga razón y criterio.

La derecha ha estado diciendo que si los comunistas entran en el Gobierno de España esto era la ruina, pues bien tenemos a Podemos en el Gobierno y no ha pasado nada, ¿Quién nos dice que si Vox entra en el Gobierno de Castilla León se va a romper algo?, solo consiste en que el PP no les permita modificar algunas leyes como por ejemplo la de violencia de genero-