Escuché al presidente actual de la citada entidad, Goirigolzarri, antes fue presidente del BB, después de Bankia, diciendo que iba a poner mucho personal,300 personas, para atender a las personas mayores, e imagino que también a los demás clientes. Un día cualquiera de los que vas al centro de Valencia, a resolver asuntos, te pones una misión, la de sustituir la libreta gastada por otra nueva; entro en la sucursal que me viene de paso en la calle Játiva, pero dicen que si no hay cita previa no atienden. Se la pido entonces y me dicen que la tengo que hacer por internet y a su web. En ese momento solo había un cliente en la sucursal; mal presagio. La siguiente sucursal a la que entro, que se encuentra en la esquina de la calle Barcas con la plaza del ayuntamiento, entro solamente para preguntar si allí pueden hacer la nueva libreta; una mujer joven, poco amable y muy petulante, me dice que me contestará a esa pregunta cuando haga la cola y entonces verá de darme una respuesta; otro mal presagio. La siguiente, que entiendo es la central de la entidad, que aún se puede leer en el fronstispicio del edificio, "Banco de Valencia", luego hay otros logotipos de CaixaBank, entro y una mujer con bata blanca me dice que en ese edificio solo es para actuaciones protocolarias y visitas de personalidades, y otras de dirigentes, y que no hacen libretas nuevas. Sigo por la calle Pintor Sorolla, la que fue una gran oficina de Bankia, que está la escultura de los brazos que sujetan una pelota, una mujer me dice que la gran oficina se cerró y los que están ahora hacen libretas, ni hay personas de cajeros presenciales, solo los que están en la pared añade que el proveedor de las libretas se está retrasando en su envío. No me aclara que hacen ellos allí. Me alejo ya del centro y voy a la oficina de la plaza Obispo Amigó y hay un cartel que dice "cierre definitivo"; pienso otra oficina que se inhabilita, de ahí las colas moscovitas que hay en las sucursales que están abiertas al público. Por último y es bastante tarde, me acerco a la oficina sucursal enfrente del antiguo llamado Mercado de Abastos, hago una cola de hora y media, a nadie de la oficina le importa cuando lo cuento; se entra de uno en uno por lo del coronavirus; hay un cartel que dice que si son las quince horas solo atenderán con cita previa. Al final me atienden me hacen la libreta nueva en media hora, haciéndome recordar que tanto Bancaja como Bankia las hacían en cinco minutos y sin colas. El presidente Goirigolzarri, no se debe enterar cómo funcionan las atenciones a los clientes depositantes, que ellos usan sus fondos para sus negocios bancarios. Lo dicho en el título "CaixaBank: Misión imposible.