Hay unos carteles en esos expositores grandes en las calles de Alicante que además de crear confusión, no se entienden porque algunos están en valenciano y otros mitad/mitad, pero que además son diferentes textos. Para más inri, crean confusión porque si está prohibida la circulación de patinetes eléctricos y bicis, ¿qué hacen en las aceras estos carteles? que indican, que lleven casco, prohibido auriculares, etcétera, pero si lo que tienen que indicar es "la prohibición de circular por las aceras, bien claro y en español. Mi enhorabuena a un policía que he visto en bicicleta, llamar la atención a un ciclista de aceras, nunca había visto esto, porque parece ser que la Policía Municipal multa más y con señales movibles, a coches bien aparcados y a dueños de perros en zonas ajardinadas y aisladas, con coches camuflados, pero a botellones por esos mismísimos lugares, les cuesta mucho más. En mi opinión particular, pero es que, es lo que yo veo.