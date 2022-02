Como a la pandemia le quedan dos telediarios y a la espera de que empiece la guerra entre Rusia y Ucrania, los medios de comunicación dan la sensación de que se han quedado vacíos y desde primeras horas de la mañana hasta bien pasada la medianoche parece no haber otra noticia que los problemas de la dirección nacional del PP.

Para mucha gente que no entiende mucho de política, pero la siente, resulta que este tema produce satisfacción a los de izquierdas y es muy doloroso para mucha gente de derechas, en mi opinión ambos se equivocan. Pablo Casado es un buen chaval, inteligente y bien formado, pero no llega a ser un gran líder ni un fuera de serie y además no tiene la mala leche necesaria para moverse en esos terrenos, por este motivo era muy difícil que pudiera llegar a ser presidente del Gobierno, el cambiarlo provoca que la derecha pueda encontrar un líder que pueda derrotar a Sánchez y por ello los votantes del PP deben estar contentos y los del PSOE algo preocupados

De todo lo ocurrido en Madrid sobre este tema hay una cosa que para mí destaca sobre todas: las declaraciones de Pablo Casado en la entrevista de Carlos Herrera en la COPE. Las cosas que dijo en esa entrevista significaban el fin de Isabel Diaz Ayuso o el suyo, como ni ese día ni los siguientes pudo aportar pruebas estaba claro que el muerto era él y además como García Egea le preparó muy mal el tema no podía haber otro final porque a Ayuso le respaldaban los votos de muchos madrileños.