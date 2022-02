El primer año de ser directora del Instituto lloraba casi todos los días. Me dolían las criticas de mis compañeros y compañeras. Me dolía la situación de abandono de gran parte del alumnado, me dolía la sensación de desahucio de nuestra Zona por parte de las autoridades…, nada me era indiferente, todo me dolía.

Luego entré en la política activa, eso que soltar cerca de mis oídos eran puñales y, cuando me enteraba, que eran muy pocas veces, me dolía muchísimo. No comprendía cómo le podía molestar a mi propia gente que trabajara para cumplir lo que había prometido al tomar posesión de mi cargo. Al fin, solo eran lágrimas y solo era una parte de mi expresión, como la sonrisa o la risa, solo que las lágrimas me las hubiera preferido ahorrar. Con el paso del tiempo aprendí a guardar esa forma de expresión par casos contados, los más personales y dolorosos. No las podía evitar cuando se leían en voz alta los nombres de las mujeres asesinadas por la violencia machista. Y, por fin, llegué a la conclusión de que solo iba a dejar el lagrimal abierto en las películas con drama y final feliz. Créanme si les digo que hacia mucho que no lloraba desconsolada hasta que ayer mismo vi a un padre despedirse de su hija porque su país era invadido por Rusia y él se tenia que quedar a pelear. ¿Qué especie pobladora de la tierra somos que, en este siglo, permite que haya personas que mueran de hambre y que un despiadado egocéntrico y cuatro satélites tenga el poder de dar una orden y que empiecen a morir seres humanos que nada tienen que ver con su locura o pretensiones? Muchos analistas están a estas horas dando opiniones sobre las causas y sus consecuencias, pero yo, cuando empecé a escribir, solo quería transmitir mi sentimiento de desolación. Me temo que seguiré llorando, pero al mismo tiempo que me desgarraré gritando: ¡¡¡No a la guerra!!! Y, hoy más que nunca ¡¡No a la violencia machista!!