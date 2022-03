Sobre la invasión de Ucrania por el dictador Putin, he escuchado varias tertulias, solo en una de ellas, uno de los invitados supo decir con franqueza, "que todos habíamos abandonado a Ucrania, fue claro y muy explícito, todos ya lo sabíamos. Todos los países del mundo, habían denunciado la invasión, pero nadie estuvo al contraataque, excepto Ucrania. Aun así, los soldados fronterizos, de primer momento, salieron despavoridos ante el invasor ruso y sus carros de combate, el mundo entero lo supo, pero en un primer momento nadie ayudó a Ucrania. Después de un largo bla, bla, bla van a enviar armamento. Lástima del tiempo perdido. Se están gestionando las represalias financieras, de hecho, ya hay algunas realizadas, pero los oídos sordos del dictador Putin, no les hace caso, pues el pueblo ruso está habituado a las precariedades. Si lo sabré, cuando visité la Unión Soviética en el año 1975, que estaba de presidente Bresniev, donde la miseria, la precariedad y la domesticidad eran parte integrante de la casi totalidad del pueblo ruso, ya que el Politburó tenía todos los lujos inimaginables a su alcance. Siempre prefirió Rusia, como dijo el economista Samuelson: "Cañones a mantequilla". Al dictador Putin le da igual el resto del mundo, menos sus acólitos; incluso después de desechar los acuerdos de Minsk, dice también dejar a un lado los acuerdos sobre contención del armamento nuclear. Un bravo y un abrazo muy grande al pueblo ucraniano, y especial para sus soldados combatiente. Mucho hablar de la violación del Derecho internacional, cuya asignatura estudié en la universidad, el dictador Putin se ha ciscado en é. Y me pregunto: ¿qué dice al respecto la iglesia ortodoxa rusa? Putin llama a sus fuerzas nucleares, en represalia por las acciones financieras de Occidente en su contra y Rusia, pero él sigue queriendo la guerra.