La Conselleria de Sanitat ha resolt al desembre de 2021 la nova denominació de l'«Hospital General Universitari d’Alacant», que passarà a dir-se «Hospital General Universitario Dr. Balmis, de Alicante», segons recull el nou Manual d’identitat corporativa enllestit pels responsables de comunicació del Departament de Salut. El nom està únicament en castellà, obviant la llengua pròpia d’Alacant, que també era la del prestigiós metge.

Per descomptat, ens congratulem que el canvi de nom incloga el d’un il·lustre alacantí com el Dr. Balmis. Però ens decep que, siga de forma intencionada o no, s’haja fet a costa de la desaparició del valencià en el nom de l’hospital. En aquest sentit ens veiem en l’obligació de fer una denúncia pública perquè es respecte la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Alacant ha patit un procés d’aculturació promogut en part per les institucions públiques, que durant dècades han marginat la nostra llengua amb l’objectiu de convertir-la en residual, però no s’ha aconseguit i encara es troba al carrer a pesar de ser una llengua clarament minoritzada.

No es pot entendre que mentre que a València i a Castelló es mantenen els noms dels hospitals en valencià, a Alacant no s’haja plantejat fer-ho de la mateixa manera, perquè és la nostra llengua, perquè ha estat silenciada durant dècades i perquè les institucions tenen l’obligació de protegir-la i de promoure-la.