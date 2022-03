Llega el 8 de marzo y, con él, la foto de políticos apoyando, de postín, el movimiento. Los mismos que no han pensado en nosotras, las mujeres trabajadoras y madres, que hemos tenido que, ante la pandemia, vivir situaciones de mucha angustia. Pongo, por ejemplo, el día que dio positivo en COVID – 19, mi hijo de 7 años. Me llama mi marido, y me lo cuenta. Así que, lo comunico en el trabajo y me dicen que no me pueden ayudar porque no hay nada: ni normativa ni ley del Gobierno, para ayudar a las familias y proteger a los menores en esta situación. Aquello, me supuso un estrés tremendo. Me sentí completamente desprotegida. Y respiré, sí, sí, respiré, cuando, dos días más tarde, di positivo. Por fin, iba a poder estar donde mi cabeza y corazón me pedían: cuidando de mi hijo.

Los de la foto, del próximo 8 de marzo, dirán muchas cosas, pero que no os engañen, el movimiento se demuestra andando. Y han demostrado que, tanto nuestros hijos como nosotras, les importamos un pito.