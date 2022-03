El señor Borrell, cada vez me sorprende más, el de una vez cuando el presidente de Ucrania Zelensky hace poco, firmó su solicitud de adhesión e ingreso a la Unión Europea, el señor Borrell dice que el ingreso irá para largo, ya que es muy laborioso de aceptar por mayoría, - y esto que sigue es lo más sorprendente de sus palabras- porque además dice que, Turquía lo solicitó hace años. ¿Pero en qué quedamos?, ¿no ha dicho en varias ocasiones la UE que, por los derroteros dictatoriales de Erdoğan, presidente de Turquía, y sus purgas entre los militares y civiles, no se ha hecho acreedor a su ingreso en la UE? Además, Turquía es Asia y Ucrania es Europa. Incluso se observa mala información en postales que he comprado en los quioscos, donde aparece la UE con la bandera agregada de la luna turca y que se considera ya en la misma Unión Europea: craso error. Señor Borrell sea más ecuánime y estudie la adhesión de Ucrania a la UE por la vía burocrática más urgente.