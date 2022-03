Tras varias semanas de acumulación de equipamiento y material bélico, finalmente el ejército ruso invade Ucrania.

Ante la desmesurada desproporción las fuerzas militares ucranias claudican. El gobierno se va al exilio y busca cómo reconducir la situación.

No hay tiros, no hay destrucción, no hay derramamiento de sangre. No hay diáspora, la gente se queda en sus casas. La vida sigue: colegios, hospitales, oficinas fábricas, supermercados, con algunas dificultades siguen funcionando.

En la clandestinidad empieza a organizarse la resistencia, aquí y allá boicots, sabotajes. Los gobiernos de los países democráticos prosiguen con su campaña de presiones y sanciones.

La industria armamentística no ha podido abrir un nuevo mercado.

Un escenario diferente, feminista, con menos sufrimiento. ¿Posible?