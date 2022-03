La señora Gamarra, portavoz del PP, acusó ayer a Sánchez de utilizar la guerra para justificar la inflación que sufrimos del 7%, acusación que provocó un gran enfado en toda la bancada del PSOE, ya que la subida del gas y de la electricidad viene creciendo en toda UE desde el pasado verano y el Gobierno adopto medidas de bajar impuestos para reducir la factura de la luz, que en el principio del pasado año se pagaba la luz a 80€/megavatio-hora y ahora está a 450€/megavatio-hora, como consecuencia de la brutal subida del gas ruso. Por tanto, será la UE quien tendrá que tomar medidas urgentes para frenar la subida del gas, ya que el 45% del consumo de gas en la UE proviene de Rusia, y por tanto está financiando la guerra de Putin. En el programa de 24horas, entrevistaban a la catedrática de economía, Natalia Fabra, experta en el consumo de energías, y quien compartía el discurso del señor Borell, en el sentido que los ciudadanos deberíamos bajar el consumo de la calefacción para frenar la factura del gas ruso, ya que diariamente UE se gasta mil millones en pagar dicha factura y Putin se frota las manos, ya que por el momento no es posible prescindir de ese gas; también dijo que no se puede descartar que la inflación que arrastramos desde el verano por la subida del gas, entre otras materias, proviene del vaciado de depósitos de gas del mayor gigante proveedor ruso, que seguramente ya era una estrategia acordada con Putin, para justificar la escandalosa subida del gas que condiciona la factura de la Luz, de momento y a corto plazo no hay posibilidad de que España pueda trasvasar gas al resto de la UE, proveniente de Argelia ya que los Pirineos son un gran impedimento para las infraestructuras precisas,; también apunto en que la UE debe acometer con urgencia la reformulación de la contrata de energía y que se independice el precio de la luz de la factura del gas, quien apuntó que para el 2022 la UE tendrá un sobrecoste en la energía de 200.000 millones.