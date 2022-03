A mí no me gusta VOX y pienso que jamás le votare, pero tampoco me gustan los cordones sanitarios y los vetos a los partidos que han jurado y cumplen con la Constitución, aunque en sus programas lleven la idea de reformarla por las vías previstas en la propia Constitución.

Tras el pacto del PP con Vox para conseguir el Gobierno de Castilla y León, todos los socialistas que han hablado u opinado del tema, empezando por Pedro Sánchez, han puesto el grito en el cielo atacando al PP y condenándolo a la hoguera por haber cometido esa fechoría. Que poca memoria tienen, ya no se acuerdan de que en el año 2019 Pedro Sánchez nos decía que él y el 95% de los españoles no podríamos dormir si formaba un Gobierno de coalición con Podemos, partido que al igual que VOX cambiaria la Constitución si pudiera, pues ahora está en el Gobierno y no pasa nada. Me hace gracia la facilidad de algunos políticos y periodistas para mentir diciendo que en Europa el PP es el primer partido que deja entrar en un Gobierno a la ultraderecha, en Italia desde hace más de 10 años la Liga y Fratelli d·Italia entran y salen de las instituciones y lo mismo ocurre en Suecia y Dinamarca. Cometemos un error si dejamos fuera a una fuerza que es posible que en breve alcanzará el 20%, esto no se puede ocultar hay que darles cancha y si están equivocados convencerles o ganarles con la razón, pero no enrabietarlos.