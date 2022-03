Han pasado más de quince días desde que Putin diese la orden de invadir Ucrania, iniciando una guerra que provocará una cifra de refugiados sólo comparable a la que propició la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, entre esos millones de personas no figura, de momento, ninguno de los ochenta y dos mil niños con discapacidad intelectual internados en diversas instituciones públicas en distintas zonas del país, que no han sido evacuados. El mismo día 24 de febrero, en su perfil de Twitter, el “European Disability Forum”, con sede en Bruselas, hizo una llamada de atención para que se garantizaran en la medida de lo posible la seguridad y protección de personas con discapacidad. Como padre de un adolescente con autismo, y ciudadano de una de las democracias liberales de la Europa de la que quiere ser parte de pleno derecho Ucrania como, legítimamente, viene reclamando desde el minuto uno de la invasión su presidente, espero no tener que leer en los próximos días la noticia del bombardeo de uno de aquellos centros donde todavía siguen internos esos niños. Porque es evidente que el hospital de Mariupol no será el último edificio o institución civil que arrase el ejército de Putin, en una escalada de violencia y muerte cuyo final nadie prevé cercano en el tiempo.