En picado se ha lanzado el nuevo líder de la derechona señor Núñez, exigiendo al gobierno una bajada de los impuestos a los combustibles derivados del petróleo demostrando con ello un oportunismo electoralista y un desconocimiento impropio de una persona que aspira a presidir el gobierno.

La economía española comienza a tener problemas tan pronto como el barril de petróleo alcanza los setenta y cinco Euros. Mientras más sube de precio mayores son los problemas que tenemos para poder pagar la factura, no olvidemos que hay que pagarla en divisas lo que ocasiona serios problemas en nuestra balanza de pagos. El turismo genera importantes ingresos, pero con la pandemia y ahora con la guerra no sabemos ni el turismo que va a venir del exterior (el turismo interno no cuenta, no paga en divisas) ni cómo vamos a tener la economía a la vuelta de unos meses. Entonces lo inteligente no es bajar los impuestos para que aumente el consumo, que por lógica se producirá al bajar el precio sin que venga acompañado de la bajada del crudo.

Hay que mentalizar a la ciudadanía de que tenemos que hacer menos desplazamientos en coche, los menos posibles y que tenemos que levantar el pie del acelerador. Tampoco estaría de más reducir la velocidad en carreteras y autovías e incrementar los controles de velocidad y las sanciones al menos mientras dure la situación actual. Nuestro bolsillo y nuestra salud nos lo agradecería.

Si hay sectores que por sus características necesitan de alguna ayuda o subvención por parte del estado, que se estudie y se les conceda. Todos los demás a ahorrar combustible, ahorrar divisas que nos van a ser muy necesarias

Resulta curioso lo del señor Feijóo, pide bajada de impuestos y no incremento de los mismos a las eléctricas que sería lo lógico, ya que se están forrando.