La decisión presidencial de apoyar la posición marroquí sobre la soberanía de la antigua provincia española ha sido causada por el polvo sahariano que nos ha cegado estos días. De lo contrario, Pedro Sánchez es un imbécil o un malvado, dos tipos de personas a evitar; unos porque perjudican a los demás sin obtener nada y otros porque lo hacen para obtener algo.

Romper con la legalidad internacional no beneficia a España. Si dejamos de estar del lado de los Derechos Humanos y la ONU nos alejamos de los países a los que debemos parecernos y nos acercamos a los que denostamos, perdemos legitimidad para exigir que se cumplan los tratados internacionales y nos exponemos a otras amenazas. Nuestras empresas quedan más expuestas en el extranjero y nuestros nacionales más desprotegidos.

Tampoco quebrar el consenso en política exterior nos beneficia. El Ejecutivo dirige la política exterior, faltaría más, pero el Legislativo la diseña, una decisión de este calado que no emane del parlamento debilita la democracia y con ella a España. Que no se informara al partido con que comparte gobierno, ni al resto de fuerzas políticas, solo demuestra una cosa: esta decisión no es compartida por nadie.

Recapitulando, si España no obtiene nada estamos gobernados por un imbécil, si obtiene algo lo estamos por un malvado, y si el polvo sahariano ha confundido al presidente Sánchez, solo nos queda esperar que, cuando acabe de disiparse, revierta esta decisión.