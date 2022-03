Joe Biden en Polonia y en otros lugares, ha dicho del dictador Putin, que es "un matón", "un carnicero", "un asesino", "un criminal"; a estos epítetos el Kremlin contesta -y creo que con cierta sorna- que no van a servir para que las relaciones entre EEUU y Rusia se mantengan. Dice también Joe Biden, y refiriéndose al dictador Putin, "que no debería seguir como presidente o permanecer en el poder". A ello contesta el Kremlin, y creo que, con cierta ironía, que los rusos eligen a su presidente, en este caso a Putin, pero nada dicen, que este tirano se ha hecho una ley a su semejanza para perpetuarse en el poder muchos años. Además, le han votado sin oposición política, que demostraría algo de democracia, pues a esa posible oposición, la ha deportado, envenenado, encarcelado, torturado, sin ninguna cortapisa. Pero a todo ello la Casa Blanca tiende a excusar a Joe Biden, diciendo que lo que dice, no es lo que parece. En mi opinión una rectificación incomprensible, pues lógico sería la desaparición del dictador Putin del poder, para acabar con la invasión y guerra contra Ucrania, y también con su amenaza nuclear al resto del mundo. Hay que tener en cuenta, que no es demócrata el dictador Putin, pues precisamente está invadiendo y destruyendo la verdadera democracia del país soberano Ucrania. Observo también que a Macrón le cae muy bien Putin, pues dice sobre las palabras de Biden, que no las debería haber dicho. Aunque le agrada hablar con el dictador, no consigue nada. Jorge Dezcallar ex del CNI y ex embajador, ya habló de que Putin creyó en la debilidad de Occidente, y pienso que Macrón lo está demostrando. Además, creo que de momento las relaciones entre EEUU y Rusia ya están finiquitadas, en tanto en cuanto, embajadores y resto del personal diplomático ya se fueron de Rusia. Sean ecuánimes en sus rectificaciones. Así es la vida.