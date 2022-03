Des del passat 16 de març, els sistemes de climatització de tots els edificis de la UA no funcionen com a mesura de racionalització amb la finalitat de reduir el consum i el cost de la factura elèctrica. Sense calefacció i amb la finestra oberta pel coronavirus, això vol dir que durant aquests dies de març d’inusuals pluges alguns/es treballadors/es hi hem passat fred.

En un comunicat, el Vicerectorat d’Infraestructures informava de les quantitats de la factura d’electricitat dels anys 2020 (2.178.404 €) i 2021 (4.585.432 €), i calculava que l’any 2022 podria arribar a vora 10.500.000 €, xifra que representaria un 4,49% del pressupost total de la UA. Però no deia que si l’any de la pandèmia va pagar tan poc va ser, a banda que el preu de la llum era infinitament més barat que ara, perquè almenys durant dos mesos sencers ningú va xafar el campus perquè tots estàvem confinats, i després vam poder treballar des de casa tres dies a la setmana la resta de l’any. Com que el Vicerectorat està obert a propostes realistes i immediates que puguen ser d’utilitat, en diré una que ja s’ha demostrat eficaç i avantatjosa: el teletreball. Per què no es fa un estudi i es mira quines persones podrien treballar a distància? Per què s’estan denegant per part de la Gerència la immensa majoria dels programes de teletreball presentats? Si la UA vol estalviar en el rebut elèctric, que envie la gent que pot fer-ho a treballar a casa. És l’opció més pràctica, i també la més ecosostenible.